Secondo e ultimo giorno di riposo per il Milan: nessun allenamento a Milanello

Oggi secondo giorno di riposo concesso da mister Pioli alla squadra: il ritrovo a Milanello è previsto martedì all'ora di pranzo per iniziare a preparare la sfida di sabato sera contro la Fiorentina. Con l'arrivo della nuova settimana si spera anche che Kjaer e Pulisic, in questi giorni hanno svolto lavoro personalizzato, possano tornare a lavorare in gruppo.