Secondo Gasperini, Koopmeiners è vittima del mercato

(ANSA) - BERGAMO, 13 AGO - Teun Koopmeiners è "una vittima del mercato, un ragazzo sano e recuperabile". Alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Real Madrid a Varsavia è stato l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, a fare il punto sul braccio di ferro con la Juventus sul giocatore olandese, che dalla settimana scorsa non si allena più con i compagni nerazzurri dopo aver raggiunto un accordo coi bianconeri. "Mi dispiace perché se siamo a Varsavia è anche merito suo. Non sono riuscito a convincerlo, è la vittima di questa situazione perché è stato privato di questa partita", ha riferito il tecnico a Sky Sport. "Era un qualcosa a orologeria, fatto per danneggiare il più possibile l'Atalanta e lo avevo avvisato di restarne fuori. Ma lui resta un ragazzo sano e recuperabile - ha proseguito Gasperini -.

Che possa ricucire è un argomento che riguarda la società, ma per me è una vittima. Impossibile dire quel che succederà nei prossimi 15 giorni". Intanto, il club bergamasco ingaggerà Marco Brescianini del Frosinone, strappato al Napoli col quale è saltato l'accordo sull'obbligo di riscatto. La formula dovrebbe essere questa, per 14 milioni complessivi: visite mediche attese per mercoledì mattina e quadriennale al centrocampista bresciano di Erbusco, cresciuto nel Milan, che ne ricaverà la metà sulla rivendita. (ANSA).