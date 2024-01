Secondo Rocchi, il Var ha evitato 78 errori (di cui 8 quest'anno)

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi difende il Var e snocciola i numeri sulla validità del sistema di video-assistenza per i direttori di gara. Intervenendo a Coverciano, Rocchi ha sottolineato che "sono 78 gli errori arbitrali evitati dal Var" e "sono 989 i check fatti in Serie A fino a questo momento di cui oltre la metà hanno riguardato la regolarità di un gol". Il designatore degli arbitri ha fatto un bilancio del girone d'andata: ci sono stati "nello specifico 50 interventi per l'On-field review, con otto errori complessivi ma anche oltre il 90% in meno di errori proprio grazie al Var".

Gli otto errori "certificati" dall'Aia in questa prima metà di campionato riguardano le seguenti partite: Juventus-Bologna, Monza-Lecce, Sassuolo-Juventus, Monza-Bologna, Genoa-Juventus, Genoa-Inter, Inter-Verona, Sassuolo-Fiorentina. "L'approccio dei club dovrebbe aiutare gli arbitri", ha aggiunto Rocchi. (ANSA).