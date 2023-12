Seedorf: "Complimenti al Milan per la vittoria. Dopo il primo tempo nessuno ci sperava più"

Clarence Seedorf ha detto la sua sul cammino del Milan in Champions League nel post partita di Prime Video. L'ex rossonero ha commentato la vittoria quasi insperata contro il Newcastle, l'andamento complessivo del girone, e le prospettive che i rossoneri di Pioli continueranno ad avere in Europa League, competizione che può comunque essere molto utile. Ecco le parole di Seedorf:

"Ho l'amaro in bocca perché nelle prime gare, specialmente la prima gara, fare gol era importante. Devi capire che se giochi la Champions, per di più nel "gruppo della morte", come si dice, ogni partita contava veramente. Hanno fatto vedere che sono capaci di vincere una gara che onestamente non si sperava quasi più visto com'era finito il primo tempo. Quindi complimenti al Milan per come ha reagito nel secondo tempo, e direi che per la stagione è importante andare avanti in Europa, perché comunque continui a fare esperienza anche con gli altri giocatori e hai le partite importanti per poter girare, speriamo senza tutti questi infortuni".