Seedorf: "È un momento da godersi per il calcio italiano, non si sa quando ritornerà"

MilanNews.it

Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, parla a Prime Video a pochi minuti dalla discesa in campo delle due squadre per il quarto di Champions League tra rossoneri e Napoli: "È un momento da godersi, per il calcio italiano non si sa quando sarà la prossima volta. La Champions è una competizione speciale, niente va lasciato al caso. Non c'è mai un punto di arrivo nel calcio, c'è un momento di crescita perenne e queste partite sono molto utili in questo senso, ma ci deve essere lo spirito di volersi migliorare sempre. Stasera mi aspetto una partita da alta tensione".