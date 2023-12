Seedorf: "Il Milan esulta al fischio finale? Non era ancora chiaro il risultato dall'altra parte..."

Clarence Seedorf, in diretta su Prime Video nel post partita di Newcastle-Milan, commenta così l’esultanza dei rossoneri al fischio finale, quando la squadra non sapeva ancora il risultato di Dortmund-PSG: “In quel momento che hanno esultato il risultato non era ancora chiaro dall’altra parte. Era una partita difficile da vincere, è un momento di vittoria che hanno celebrato visto che in campionato c’è stata qualche difficoltà. Poi ovviamente c’è la doccia fredda che dall’altra parte il risultato non è arrivato”.