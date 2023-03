Seedorf incontra Ibra: "È bello vederti di nuovo in campo e non vedo l'ora di godere del tuo talento per un altro po' di tempo"

© foto di Clarence Seedorf

Clarence Seedorf, ex numero 10 del Milan, ha postato su Instagram una foto assieme a Zlatan Ibrahimovic, aggiungendo la seguente descrizione: "Grande incontro con il mio amico Ibrahimovic. È bello vederti di nuovo in campo e non vedo l'ora di godere del tuo talento per un altro po' di tempo".