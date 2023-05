Seedorf: "Mentalmente il Milan deve ritrovarsi, spero che Leao possa tornare"

MilanNews.it

Nel post partita di Milan-Inter su Prime Video, Clarence Seedorf ha commentato così questa Semifinale d'andata: “Non so quanto il Milan deve portare via da questa partita. Spero che Leao possa tornare, lui dà la possibilità di stare anche più bassi. Oggi non avevano il suo strappo. Mentalmente devono ritrovarsi, con o senza Leao, e questa è la cosa fondamentale per Pioli”