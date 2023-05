Seedorf: "Pioli, lavoro straordinario. Lui è consapevole che merita di stare dov'è ora"

MilanNews.it

Clarence Seedorf, nel pre partita di Milan-Inter su Prime Video, ha parlato così di mister Pioli: “Pioli ha fatto un lavoro straordinario. Ha fatto il suo percorso, è cresciuto come consapevolezza delle sue capacità. Lo vedo pronto, credo che lui sappia che merita di stare dov’è adesso, spero che i giocatori rispondano alle sue idee per come ha costruito la squadra”.