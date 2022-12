Seedorf su De Ketelaere: "Non credo sia un problema di carattere"

MilanNews.it

Clarence Seedorf, intervistato alla Gazzetta dello Sport questa mattina, ha detto la sua su Charles De Ketelaere e la sua prima parte di stagione al Milan. Queste le sue parole: "Non lo conosco personalmente ma non credo ci sia un problema di carattere: vorrebbe dire che il Milan ha fatto una scelta parziale e il Milan generalmente non fa questi errori. Anche io ho giocato con giovani timidi poi cresciuti. Un esempio? Kluivert al Milan"