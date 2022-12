Seedorf su Leao: "Sarebbe corretto continuare al Milan. Deve ancora migliorare..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Clarence Seedorf, ex calciatore e allenatore del Milan, ha parlato in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport e ha così commentato la situazione legata al rinnovo di Rafael Leao: "Rafael al Mondiale ha giocato poco, sarà carico. Io sarei contento se continuasse con il Milan, sarebbe una scelta corretta. Deve ancora migliorare e, se andasse via, rischierebbe di ridurre i margini di crescita. I soldi arriveranno… e saranno abbondanti"