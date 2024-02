Segna sempre il solito ed eterno Giroud: i numeri in stagione del francese

vedi letture

E' il giorno dopo la brutta sconfitta per il Milan, che nonostante un tentativo di rimonta guidato da Giroud e Pulisic, perde 4-2 contro il Monza crollando anche nel finale, in inferiorità numerica, sotto i colpi di Bondo e Colombo. Si allontana sempre più la vetta, e si avvicina l'Atalanta, adesso distante 7 punti e con una gara in meno. I rossoneri hanno lottato e ottenuto il momentaneo pareggio, anche grazie al solito ed eterno Olivier Giroud.

Infatti per il francese, quello contro il Monza è stato il 12^esimo gol in Serie A, tredici in totale, in quella che è finora una stagione molto positiva per l'attaccante rossonero.

Questo il tabellino di Monza-Milan di Serie A:

MONZA-MILAN 4-2

Marcatori: 45’ Pessina (r), 45’+6 Mota, 64’ Giroud, 88’ Pulisic, 90’+1 Bondo, 90’+6 Colombo.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio (dal 43’ Sorrentino); Birindelli, Izzo, Marí, Carboni A.; Gagliardini, Pessina; Carboni V. (dal 66’ Bondo), Colpani (dal 81’ Pereira), Mota (dal 81’ Maldini); Đurić (dal 66’ Colombo). A disp.: Gori; Bettella, Caldirola, D'Ambrosio, Donati, Kyriakopoulos; Akpa-Akpro, Machin, Zerbin. All.: Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 84’ Musah), Thiaw, Gabbia, Theo Hernández; Bennacer (dal 54’ Giroud), Adli (dal 46’ Reijnders); Chukwueze (dal 46’ Pulisic), Loftus-Cheek, Okafor (dal 46’ Leao); Jović. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Jiménez, Kjær, Simić, Terracciano. All.: Pioli.

Arbitro: Colombo di Como.

Ammoniti: 33’ Đurić, 45’+8 Pessina, 76’ Mota, 83’ Gabbia.

Espulsioni: 52’ Jovic.

Recupero: 8' 1T, 5’ 2T.