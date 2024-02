Segna sempre Loftus: sesto centro stagionale per l'inglese. E rispetto agli anni passati...

Ruben Loftus-Cheek ha portato in vantaggio il Milan contro il Rennes nel primo tempo dell'andata dei playoff di Europa League. L'inglese è in forma smagliante a livello realizzativo: sesto gol stagionale, dopo i primi 5 in campionato è arrivato il primo anche in ambito europeo. La statistica sul rendimento in zona gol di Loftus è a dir poco clamorosa: l'inglese ha segnato 5 gol dei suoi 6 nei primi mesi del 2024, e questa cifra sovrasta quella totalizzata nei 4 anni precedenti, in cui aveva segnato in totale 3 gol.