Segnali di miglioramento per Van der Sar: "Non è in pericolo di vita: è comunicativo"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Edwin Van der Sar, storico ex portiere del Manchester United e dell'Olanda, oggi dirigente dell'Ajax, è stato colto da un'emorragia cerebrale mentre era in vacanza in Croazia lasciando con il fiato sospeso tutto il mondo del calcio. Lo statement che l'Ajax ha oggi pubblicato, arrivato direttamente dalla moglie Annemarie fa, però, ben sperare: "Edwin è ancora nel reparto di terapia intensiva, ma è stabile. Non è in pericolo di vita. Ogni volta che lo visitiamo, è comunicativo. Dobbiamo aspettare pazientemente per vedere come si evolverà la sua situazione".