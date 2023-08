Semplici: "Le big si sono mosse bene sul mercato, sarà un campionato equilibrato"

Intervistato da Radio Rai 1, l'allenatore Leonardo Semplici ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A: "Le grandi squadre come Milan, Juventus, Inter e Napoli, quelle che vogliono essere protagoniste, si sono mosse molto bene sul mercato. Credo sarà un campionato equilibrato e più avvincente di quello dell’anno scorso dove il Napoli ha dominato in lungo e in largo".