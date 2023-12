Sempre più Pulisic: la statistica record dopo l'ottavo gol in Champions

Altra partita importante quella disputata ieri sera da Christian Pulisic. L'americano ha segnato il gol del momentaneo 1-1, motivando tutto il Milan per andare alla ricerca del gol vittoria, poi trovato nei minuti finali grazie a Chukwueze. Battere il Newcastle per 2-1 purtroppo non è bastato ai rossoneri per centrare l'obiettivo qualificazione agli ottavi di Champions League, ma quantomeno garantisce alla squadra di Pioli di proseguire la campagna internazionale in Europa League.

Come evidenzia il portale specializzato in statistiche Opta Paolo, con l’ottava sua marcatura in Champions League, Christian Pulisic diventa il terzo giocatore del centro-nord America con più gol segnati nella massima competizione europea per club, dietro al messicano Javier Hernández (primo con 14) e al trinidadiano Dwight Yorke (secondo con 11).