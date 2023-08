Sentenza Giroud, a segno per la quarta gara consecutiva in campionato

Il primo gol della stagione è stato segnato da Olivier Giroud che, a quasi 37 anni, non sembra intenzionato a fermarsi. Il francese, uno dei migliori in campo contro il Bologna e autore anche di un assist, ha segnato per la quarta gara consecutiva in campionato mantenendo aperta una striscia positiva che dura dal finale della scorsa stagione. Prima i 3 gol contro la Sampdoria, poi la rete-Champions contro la Juventus, infine il gol su rigore all'ultima giornata contro il Verona. Ieri, dunque, è ripartito dove aveva lasciato. Nelle ultime quattro di campionato, dunque, 6 gol segnati.