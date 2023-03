Senza Leao, spazio a De Ketelaere? Il belga potrebbe agire da seconda punta

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, in vista della partita contro la Fiorentina di sabato sera, ci potrebbe essere spazio dal primo minuto anche per Charles De Ketelaere. Il giovane belga, infatti, potrebbe essere l'uomo designato a prendere il posto di Leao sia come secondo trequartista affianco a Brahim Diaz, si come seconda punta al fianco di Olivier Giroud,