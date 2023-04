Senza ritmo in campo e in classifica: il Milan gioca poco per colpa sua e di Mourinho

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Senza ritmo, all'Olimpico e in classifica. È così che si può riassumere il post partita rossonero all'indomani del pareggio tra Roma e Milan, giunto grazie agli unici due tiri in porta nel match arrivati in estremo recupero dai piedi di Abraham e di Saelemaekers. Un match noioso, brutto, scialbo, che ha avuto poco di Champions League se non la posta in palio.

Senza ritmo all'Olimpico perché è quello che la partita non è mai riuscita a prendere perché il Milan non è riuscito a imprimerlo a causa del (non) gioco della Roma, già per sua natura spesso rinunciataria e poco spettacolare; le assenze importantissime tra i giallorossi hanno fatto il resto: Mancini e compagni hanno puntato sull'aggressività, sull'andare oltre il consentito puntando sul lasciar correre di Orsato, sul coprire ogni spazio dietro la linea della palla e il Milan è caduto in pieno in questa ragnatela. Leao e soci non sono, di fatto, mai riusciti a rendersi realmente pericolosi, perché spesso troppo lenti e imprecisi. Senza ritmo appunto, per colpe del Milan, che non ha fatto male ma poteva fare senz'altro meglio, e per merito della Roma, che quella partita doveva fare e quella partita ha fatto.Senza ritmo in classifica perché il Milan in questo campionato non riesce mai ad ingranare le marce alte, non riesce mai a fare filotti e, anzi, a stento riesce a mettere insieme due-tre vittorie consecutive che permetterero a Pioli di respirare; al momento, i rossoneri sono al quarto posto in classifica davanti alla Roma per differenza reti, ma, a soli tre punti dall'Inter settima, impegnata alle 12:30 contro la Lazio. Pioli ha ragione nel dire che "ora bisogna accelerare", anche perché l'EuroDerby si avvicina e c'è la paura che possa rubare energie e punti fondamentali per la qualificazione Champions passando dal campionato.