Serafini a Milan TV: "Contro il Newcastle difficile ma non impossibile, rammarico per le gare precedenti"

Si avvicina sempre di più l'ora della verità, con i rossoneri in campo questa sera al St James's Park, casa del Newcastle. Il Milan di Stefano Pioli è reduce da una sconfitta in campionato contro l'Atalanta. Il rientro di Rafa Leao porterà vivacità e velocità sul'esterno sinistro, con Pulisic che tornerà a destra. Theo confermato da centrale, sarà anche la gara di Loftus-Cheek, che torna così a giocare in Inghilterra dopo averlo fatto con il Chelsea.

Ai microfoni di Milan TV ha parlato del match Luca Serafini. Queste le sue parole: "E' una partita difficile ma non impossibile, il Milan ha del rammarico per non aver fatto punti nelle precedenti partite ma questa sera può ancora essere tutto possibile. Il Newcastle non è un avversario pazzesco, si può fare bene ma non dipenderà solo dal Diavolo, purtroppo".