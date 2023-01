Serafini analizza l'11 del Milan: "La notizia migliore è la ricostruzione della fascia destra"

MilanNews.it

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a MilanTV nel pre Salernitana-Milan: "La notizia migliore è la ricostruzione della fascia destra, che consente di tornare alla difesa titolare a parte il portiere; non era solo una questione di mancanza di Saelemaekers, Calabria, Florenzi e Messias, ma perché si dovevano girare i centrali senza trovare solidità. Il Milan ha perso un paio di cavalli, Origi e Rebic, ma in compenso le frustatine a Saelemakers hanno funzionato; nelle amichevoli è stato il migliore in campo. Leao arriva bello fresco e riposato, carico come Theo e Giroud".