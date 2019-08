Serafini: "Bennacer ha fatto bene all'Empoli e si è consacrato in Coppa d'Africa"

Luca Serafini, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Ismael Bennacer, nuovo centrocampista rossonero: "Bennacer lo abbiamo visto bene in una squadra retrocessa forse immeritatamente, forse per dei cambi di panchina un po' nevrotici, si è consacrato come migliore giocatore della Coppa d'Africa. Non so se sia sufficiente per prendere in mano le redini del centrocampo rossonero. Sono d'accordo con Sacchi, se i giocatori che ha preso il Milan, che hanno profili interessantissimi, risponderanno alle aspettative il Milan potrà fare un campionato importante, una stagione divertente. Se invece cominciano a pensare che arrivare al Milan è un punto d'arrivo ci potrebbero essere dei problemi".