Serafini: "Capisco e condivido la delusione dei tifosi del Milan per il mercato, ma..."

Luca Serafini, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha parlato così del momento del Milan, partendo dal mercato di gennaio: "Capisco e condivido la delusione dei tifosi per il mercato, forse anche dello stesso club. Onestamente le opportunità mi sembravano veramente poche per il Milan. Aspetterei a buttare a mare Terracciano dopo gli errori di domenica scorsa. Con una gestione più assennata delle partite contro Salernitana e Bologna, il Milan avrebbe avuto 4 punti in più in classifica e la delusione per il mercato sarebbe stata un po' mitigata.

Pioli non ha forza dentro il Milan? Non credo sia quello. Dopo Berlusconi, da un closing all'altro, sappiamo che la strategia è sistemare i conti, fare lo stadio e vendere il club. Se qualcuno si aspetta che spendano 30 milioni a gennaio, siamo fuori pista".