Serafini: "Col Monza sfida non banale. Giusto il turnover in attacco, c'è qualità"

vedi letture

Tra poco Monza-Milan, con i rossoneri in campo alle 20:45 all'U-Power Stadium per dare continuità al proprio, positivo sin qui, percorso in campionato e con l'ultima sconfitta in Serie A che risale al 9 dicembre (Atalanta-Milan 3-2). Dell'imminente match ha parlato così, ai microfoni di MilanTV, il giornalista e opinionista sportivo, Luca Serafini.

Questo il suo commento: "Questa sera partita non banale contro una squadra che proverà a metterci in difficoltà. Leao è meraviglioso, ho rivisto il suo gol contro il Rennes almeno 20 volte, ma sono d'accordo col turnover di Pioli in attacco, con Chukwueze e Okafor abbiamo lo stesso molta qualità", ha detto il giornalista sul match in scena tra poco tra Milan Monza.