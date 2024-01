Serafini: "Comprendo il borbottio dei tifosi, ma Leao è in assoluto il giocatore più forte che ha il Milan"

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Luca Serafini ha commentato il momento di difficoltà in fase realizzativa della stella del Milan Rafael Leao, che non timbra il cartellino in campionato addirittura dallo scorso 23 settembre.

"Leao? Mi rendo conto che la sua stagione è altalenante, ma dobbiamo prenderlo così com'è. La leggerezza che lo contraddistingue non è da confondere con la superficialità, anche se trasmette questa sensazione. Mi aspetto però che ci sia una sua continuità mentale. Leao sarebbe fenomenale se vedesse qualche gol di Pietro Paolo Virdis. Il portoghese da sempre l'intenzione di voler fare sempre un bel gol, ma basta che lo faccia. Leao è in assoluto il giocatore più forte che ha il Milan, ma comprendo il borbottio dei tifosi".