Serafini critico dopo la partita col Toro: "Uno sfaldamento così è difficilmente sopportabile. Sono venuti fuori tutti i difetti"

Nel corso del post partita di Torino-Milan, il giornalista Luca Serafini ha commentato in maniera critica la prestazione di questa sera della formazione rossonera ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan in questa stagione non è mai riuscito a rimediare ai propri difetti ed ai propri limiti, perché la partita nel primo tempo l'ha anche giocagta. Il Torino ha fatto tre azioni, i due gol ed il tiro sbagliato da Tameze. Il Milan qualche occasione l'ha creata, ma poche, due o tre, ma non è stata neanche più una questione di fase difensiva, ma proprio di posizionamento della difesa. Il Milan prende i due gol nel primo tempo da un cross di Rodriguez, indisturbato, per la testa di Zapata, indisturbato, il gol di Ilic, indisturbato, su cross di Bellanova, indisturbato. Nel pre partita ho detto che le fasce sarebbero potuto essere state un punto di forza per il Milan, ma invece sulle fasce il Torino ha potuto fare e disfare come ha voluto, con un posizionamento difensivo francamente poco comprensibile. Poi per carità, Rodriguez ha anche trovato il gol della domenica, ma uno sfaldamento così è difficilmente sopportabile perché, ripeto, sono venuti fuori tutti i difetti".