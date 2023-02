Serafini: “Da una situazione come quella del Milan non si esce con una partita, ma con un cammino graduale. Oggi si è vista la squadra"

MilanNews.it

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a MilanTV nel pre Milan-Torino: “Da una situazione come quella del Milan non si esce con una partita, ma con un cammino graduale. È chiaro che se i giocatori provano lo stesso ossigeno che ho io qualcosa in più questa vittoria ti dà. Non se sia la svolta o no, ma sicuramente c’è una crescita del senso di squadra. Non è stato un Milan brillante, ma umile e attento. La squadra stasera l’abbiamo vista”