Serafini: "Dal palo-Tatarusanu-palo-fuori di Ciurria è cambiato il karma"

Intervenuto a Milan TV nel pre partita di Milan-Atalanta, il noto giornalista Luca Serafini ha commentato così il momento dei rossoneri: “Al di la di tutte le considerazioni tecnico-tattiche su quel tiro di Ciurria che è sbattuto sul palo, poi su Tatarusanu, poi nuovamente sul palo ed è uscito c’è il cambio di karma, di energia. Sono tiri che in determinati momenti ti vanno a finire in porta, ci sono altri momenti in cui non vanno in porta. Il Milan non è ancora bello, ha fatto di necessità virtù, è tornato ad essere compatto e solido con delle linee molto più vicine e molto più coperte. Questo è un elemento che darà fastidio all’Atalanta, che ha un ruolino di marcia da scudetto in trasferta, mentre in casa ha perso numerosi punti.