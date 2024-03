Serafini dopo Fiorentina-Milan: "Dominio rossonero nel primo tempo, ma bisognava essere più cinici. Vittoria meritata"

Luca Serafini, presente negli studi di Milan TV dopo Fiorentina-Milan, ha commentato così la vittoria del Diavolo per 2-1: "Nel primo tempo il Milan ha dominato, ha concesso solo cinque minuti alla Fiorentina che creato due occasioni. Bisognava essere più cinici nel primo tempo e anche nel secondo per chiudere prima partita. La Fiorentina ci ha capito poco dal punto di vista tattico nel primo tempo. Il Milan ha meritato, la ripresa è stata più equilibrata, ma si poteva chiudere prima il match. Era una trasferta complicata, si è vista una squadra in forma anche dopo una sosta.

Al Milan continua a mancare un po' di copertura dei centrocampisti alla difesa. Anche con l'ingresso di Musah le cose non sono cambiate molto. Sulla trequarti difensiva, il Milan ha lasciato troppi spazi alla Fiorentina. La superiorità del Milan è stata comunque netta".