Serafini dopo Udinese-Milan: "Tre punti pesanti, vittoria arrivata grazie ai cambi di Pioli"

Al termine del match vinto 3-2 dal Milan in casa dell'Udinese, Luca Serafini ha dichiarato a Milan TV: "Se avessimo fatto il post-partita all'82' ne avrei avute per tutti. La vittoria è arrivata grazie ai cambi di Pioli. E' fondamentale avere giocatori importanti dalla panchina. Episodio Maignan? Ci sono delle regole. L'arbitro doveva sospendere la partita subito. La squadra ha messo il cuore in campo. Il centrocampo non ha fatto bene, mentre dietro molto bene Gabbia. Sono tre punti pesanti".

Questo il tabellino di Udinese-Milan di Serie A:

UDINESE-MILAN 2-3

Marcatori: 31' Loftus Cheek, 41' Samardzic, 61' Thauvin, 83' Jovic, 92' Okafor

UDINESE (3-5-1-1): Okoye, Joao Ferreira, Perez, Kristensen, Ebosele (dal 59' Ehizibue), Lovric, Walace, Samardzic (dal 58' Payero), Kamara( dall'83' Zarraga), Pereyra (dal 45' Thauvin), Lucca (dal 75' Success). A disp: Padelli, Silvestri, Giannetti, Kabasele, Masina, Tikvić, Zemura; Camara, Brenner. All: Cioffi

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria (dal 75' Florenzi), Kjaer, Gabbia, Hernandez, Adli, Reijnders (dal 67' Okafor), Pulisic (dal 75' Jovic), Loftus-Cheek, Leao (dal 90' Musah), Giroud. A disp: Sportiello, Simic, Traorè, Zeroli, Jimenez, Mirante, Romero, Terracciano. All: Pioli

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: 45' Kamara, 51' Ebosele, 55' Thauvin, 65' Wallace, 70' Lucca, 77' Joao Ferreira, 87' Hernandez.

Recupero: 6' 1 T, 6' 2T