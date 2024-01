Serafini elogia gli acquisti ma avvisa: "La squadra è squilibrata. Ecco cosa le manca"

vedi letture

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Luca Serafini non ha perso l'occasione per elogiare gli acquisti fatti in estate dal Milan, definendoli giocatori dal "valore assoluto", ma ha allo stesso tempo 'criticato', se così vorremo dire, la squadra definendola troppo sbilanciata soprattutto in mediana. Queste le sue dichiarazioni.

Sugli acquisti

"La campagna acquisti viene valorizzata. Sul valore assoluto dei giocatori non discutevamo, ma è sulla loro disponibilità che c'erano diversi punti di domanda, basta vedere Udine. Contro l'Udinese il Milan ha manifestato tutti i suoi grandi limiti soprattutto caratteriali, oltre che tecnici, ma tu hai una panchina che ti consente di buttare in campo giocatori come Jovic e Okafor che guarda caso te la risolvono loro".

Sulle mancanze della squadra

"Come vedo il Milan? Credo che la squadra a centrocampo abbia una lacuna, gli manca il 'dobberman' come diceva Ancelotti. Con Reijnders e Loftus Cheek, chiunque sia il terzo, la squadra è sbilanciata".