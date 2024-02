Serafini: "Florenzi è un top della squadra, oggi vedremo Theo un po' più difensivo"

vedi letture

E' il giorno di Monza-Milan, con i rossoneri in campo alle 20:45 all'U-Power Stadium per dare continuità al proprio, positivo sin qui, percorso in campionato e con l'ultima sconfitta in Serie A che risale al 9 dicembre (Atalanta-Milan 3-2). Dell'imminente match ha parlato così, ai microfoni di MilanTV, il giornalista e opinionista sportivo, Luca Serafini.

Il suo commento: "In questa difesa, Florenzi sta facendo benissimo, è un leader per i compagni, un top. Sono contento di rivedere Thiaw con Gabbia, secondo me The oggi sarà un po' più difensivo".