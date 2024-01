Serafini: "Futuro Pioli? Peseranno i risultati. Si parla di Conte ma preferisco Motta"

vedi letture

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Luca Serafini ha detto la sua sul tanto discusso futuro di Stefano Pioli, ad oggi ancora fortemente incerto. Nel corso dello stesso intervento il noto giornalista ha anche detto la sua su chi preferirebbe alla guida del Milan qualora l'emiliano dovesse salutare a fine stagione.

"Futuro Pioli? Non ho le idee chiare. Purtroppo a gennaio di quest'anno sei fuori dalla Champions, fuori dalla Coppa Italia e dalla corsa scudetto fino a prova contraria, e questo inevitabilmente peserà sul futuro di Stefano Pioli, e lo sa. Si parla tanto di Conte che è un allenatore serio ma che deve però rivedere le sue strategie, soprattutto da un punto di vista economico, visto che non ci sono club disponibili a pagargli un ingaggio faraonico dopo le ultime esperienze. Poi ci sono prospetti giovani, quello che mi piace di più è Thiago Motta perché è in grado di dare organizzazione e mentalità alle sue squadre. Poi ci sono altri profili, meno appetibili, che però potrebbero risultare essere molto funzionali a quello che il Milan avrebbe intenzione di fare".