Serafini: "Gli sforzi maggiori sul mercato dovranno essere fatti a centrocampo"

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Milan Community, queste le parole del giornalista e opinionista rossonero Luca Serafini. Le sue dichiarazioni in merito ai problemi difensivi dei rossoneri:

"Il centrocampo è il filtro di ogni squadra, il punto di svolta di tutto, e credo che molte delle lacune difensive del Milan in questa stagione siano passate proprio dalla mancanza di giocatori a centrocampo che io chiamo "Dobermann" Ovvero giocatori che inseguono gli avversari. Il Milan ha perso molto certezze e sicurezze per i troppi gol subiti e quindi con un centrocampo che spesso non ha saputo fare la doppia fase, quella difensiva soprattutto. Gli sforzi maggiori sul mercato dovranno essere fatti a centrocampo, su questo non c'è dubbio"

Questo il tabellino di Milan-Roma, match amichevole:

MILAN-ROMA 2-5

Marcatori: 27’ Baldanzi, 37’ Theo, 45’+2 Abraham, 54’ aut. Tomori, 55’ Okafor, 57’ Dybala, 77’ Azmoun.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-3-3): Sportiello (dal 46’ Nava), Calabria (dal 46’ Tomori), Kalulu (dal 73’ Simic), Gabbia (dal 46’ Thiaw), Theo Hernandez (dal 46’ Bartesaghi), Reijnders (dal 67’ Terracciano), Adli, Pobega (dal 67’ Zeroli), Florenzi (dal 46’ Musah), Giroud (dal 46’ Okafor), Jimenez. A disp.: Torriani, Loftus-Cheek, Jovic. All.: Bonera.

ROMA (4-3-3): Svilar (dal 46’ Boer), Llorente (dal 56’ Feola), Huijsen (dal 71’), Smalling, N'Dicka (dal 83’ Mirra), Bove, Aouar (dal 83’ Tumminelli), Angelino (dal 71’ Della Rocca), Baldanzi (dal 56’ Nardozzi), Dybala (dal 83’ Almaviva), Abraham (dal 46’ Azmoun). A disp.: Kehayov, Karsdorp. All.: De Rossi.

Arbitro: Alirez Faghani.

Ammoniti: /

Recupero: 1' 1T, 3’ 2T.