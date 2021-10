Serafini: "Ibra ha aiutato tutti a crescere, anche Pioli, Maldini e Massara"

Luca Serafini ha espresso un'opionione su Zlatan Ibrahimovic a Milan TV: “Ibra è fondamentale per il Milan, che sia negli spogliatoi che sia in campo. Ha una mentalità che ha aiutato a crescere tutti, compresi Maldini e Massara secondo me. Creando una squadra competitiva e valorizzando i giocatori gli ha consentito loro di lavorare più tranquilli. Ibra ha anche aiutato Pioli ad essere coraggioso con o senza di lui, tra di loro la sintonia è stata totale”