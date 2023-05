Serafini: "Il Milan al ritorno deve sfoderare una partita superlativa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Serafini, giornalista, è intervenuto a Milan TV commentando la prova offerta dai rossoneri contro l'Inter in Champions League: "L'Inter è più forte, ha una struttura molto precisa. Le sue molte sconfitte sono dovute ad errori in attacco ma è solida. Per affrontarla devi esserla al massimo della condizione mentale. Non ho capito Calabria in marcatura su Dzeko.

La squadra ha avuto uno sbandamento totale, le occasioni migliori le ha avute l'Inter. Il primo tempo è in archivio, i nerazzurri hanno un piede in finale e il Milan deve sfoderare una partita superlativa al ritorno dando un senso a questo cammino. Nel secondo tempo ho visto l'orgoglio ma la delusione è fortissima".