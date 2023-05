Serafini: "Il Milan deve recuperare i tre punti questa sera"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Serafini, giornalista, è intervenuto a Milan TV soffermandosi sulla sfida in programma fra poco a San Siro contro la Cremonese: "Questo è un turno sulla carta favorevole. Il Milan non si deve preoccupare di quello che accadrà sugli altri campi e tirare avanti pensando alla partita di questa sera. Bisogna recuperare i tre punti che sono stati troppo rari in questo girone di ritorno, andando avanti per questa strada. Era normale preservare qualcuno. Mi incuoriosisce Diaz a sinistra. Mi auguro che dia l'illuminazione a Origi e De Ketelaere".