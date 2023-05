Serafini: "Il Milan deve recuperare la forza e la lucidità vista in Champions"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Serafini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV soffermandosi anche sulla corsa Champions League che riguarda il Milan: "La via più semplice per andare in Champions nella prossima stagione è la stessa Champions. La strada in Italia si è complicata mentre in Europa tutto può succedere. Tuttavia bisogna che il Milan recuperi la forza, la lucidità e la freschezza che ha avuto in Champions. In Serie A stanno mancando troppi elementi".