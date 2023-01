Serafini: "Il Milan deve vincere contro la Roma, può dare un colpo alla classifica"

MilanNews.it

Luca Serafini, giornalista, è intervenuto a Milan TV soffermandosi sulla gara contro la Roma: “Questo è un momento cruciale, si va verso un periodo intenso e fitto di partite. Il Milan contro la Roma può dare un colpo alla classifica creando un piccolo vuoto tra le prime tre e le altre, che non sarebbe male. Quando lotti per lo Scudetto devi vincere sempre e il più possibile, non puoi fare nessun calcolo. Non è un bivio per il Milan, la gara di stasera è da vincere”.