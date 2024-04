Serafini: "Il Milan dovrà mettere in campo orgoglio e dignità. Le partite vanno giocate fino alla fine"

"Il Milan ha vinto in faccia all'Inter una lontana finale di Coppa Italia nel 77', ha vinto anche due semifinali di Champions e i nerazzurri senza andare troppo lontano hanno vinto gli ultimi 5 derby, quindi dal punto di vista epidermico è difficile da tollerare ma bisognerà accettare tutti. Le partite vanno giocate fino alla fine, servirà un sussulto d'orgoglio dopo gli ultimi 11 giorni più importanti della stagione buttati via completamente. Il Milan deve mettere in campo orgoglio e dignità".

Ha parlato così il giornalista e opinionista Luca Serafini ai microfoni di MilanTV nel pre partita di Milan-Inter.