Serafini: "Il Milan ha giocato alla pari contro la Juve, la differenza l'ha fatta un singolo"

Luca Serafini, ospite negli studi di Milan TV, ha commentato così la sconfitta dei rossoneri in casa della Juventus: ""Nella prima partita è una partita avulsa rispetto al resto della stagione. La Juve ha vinto la partita grazie ad una magia di Dybala. Il Milan ha giocato finalmente una partita attenta per 94', ha giocato con coraggio. La differenza l'ha fatta un singolo, Piatek purtroppo non ha segnato nelle occasioni che ha avuto. Purtroppo questa sconfitta lascia il Milan in una classifica deficitaria, ma va detto che contro Roma, Lazio e Juve la squadra di Pioli se l'è giocata alla pari. La Juve ha commesso degli errori, ma i rossoneri non ne hanno approfittato. Il Milan ha comunque giocato alla pari contro la Juve".