Serafini: "Il Milan ha meritato la qualificazione ai quarti di Champions, risultato straordinario"

Luca Serafini, giornalista, è intervenuto a Milan TV commentando la qualificazione ai quarti di finale di Champions League per i rossoneri: "Un risultato come questo è straordinario. Il Milan ha rischiato poco e sprecato molto. In due partite il Tottenham ha fatto tre tiri in porta. Chiunque ha fatto il suo, anche se qualcuno è stato sottotono. Questa è un'impresa che il Milan meritava. Si è capito che il Milan aveva rispetto per questo avversario. Non è stata una gara spettacolare dal punto di vista tecnico ma vibrante. La qualificazione è stata strameritata, il Milan ha ritrovato concretazione e autostima".