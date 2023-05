Serafini: "Il Milan non può fallire, deve tirare fuori il gioco dell'anno scorso"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Serafini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV commentando la sfida fra Milan e Sampdoria: "L'Atalanta è arrivata a 61 punti e la Roma ancora deve giocare. Il Milan è all'ennesimo punto in cui non può fallire e tirare fuori il gioco e la fame dell'anno scorso, per vivere una nuova stagione come i tre anni che hanno preceduto questo primi mesi di 2023. Io penso che il man of the match di questa sera sarà la fame".