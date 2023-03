Serafini: "Il Milan può passare il turno di Champions contro il Tottenham"

MilanNews.it

Luca Serafini, giornalista, è intervenuto a Milan Tv commentando la gara di Champions League con il Tottenham: "Il loro rendimento e la loro autostima casalinga sono superiori. Il Milan può passare il turno. Gli Spurs hanno perso già sette partite nel 2023 e non sono mai stati sopra il quarto posto in classifica. Hanno preso 36 gol in campionato, quello è il punto in cui provare a fare male.