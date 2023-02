Serafini: "Il Milan si è un po' 'Allegrizzato'. In queste partite è cambiato lo spirito"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Luca Serafini, noto giornalista vicino alle cose rossonere, è intervenuto nel pomeriggio di domenica a Tutti Convocati, trasmissione in onda su Radio 24. Queste le sue parole sul momento del Milan: "La frase di Tomori nel dopo partita che dice 'Per come stiamo adesso, va bene così'. E' un momento di concretezza, si è un po' Allegrizzato il Milan. Il modulo ha aiutato, ma è cambiato lo spirito in queste tre partite, è tornato un Milan umile e operaio"