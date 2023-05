Serafini: "Il Milan sta avendo un'involuzione, il livello dev'essere alzato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Serafini, giornalista, è intervenuto a Milan TV commentando il pari amaro maturato a San Siro per il Milan contro la Cremonese: "Il 2023 del Milan in campionato parla di sette pareggi, cinque sconfitte e sei vittorie. Tutto quello che non andava fatto per vincere è stato fatto contro la Cremonese. Il livello dev'essere alzato, anche rispetto a quello che stanno facendo le altre. C'è un'involuzione che si protrae da qualche partita.

Il Milan ha perso quattro punti fra andata e ritorno con una squadra che lotta per non retrocedere. Saelemaekers è stato il più continuo, era l'unico ad aver saltato le linee alte della Cremonese. Però non è bastato".