Serafini: "Il Natale è stato amaro, il Capodanno un po' meglio"

Il Milan torna a vincere e lo fa contro il Sassuolo per 1-0 grazie alla rete di Pulisic nella ripresa su assist di Bennacer. Partita non bellissima, ma che ha visto il Milan non rischiare quasi mai il gol da parte degli avversari. I rossoneri hanno vinto e lo hanno fatto da squadra unita, a testimoniare questo anche il discorso finale di un leader come Florenzi, che ha raggruppato tutti sotto la Curva Sud.

Ha parlato così, ai microfoni di Milan TV, il giornalista e opinionista Luca Serafini: "Partita che valeva tantissimo, contano i numeri e il Milan con questa vittoria ha recuperato i punti persi a Salerno. Non è stata una bella gara, nella ripresa abbiamo fatto i giusti cambi e abbiamo vinto da squadra. Il Natale è stato amaro, il Capodanno un pò meglio".

Questo il tabellino di Milan-Sassuolo di Serie A:

MILAN-SASSUOLO 1-0

Marcatori: 59’ Pulisic.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær (dal 81 Simic), Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek (dal 74’ Zeroli), Bennacer (dal 63’ Adli), Reijnders; Pulisic, Giroud (dal 63’ Jovic), Leão (dal 81’ Chukwueze). A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Nsiala, Krunić, Romero, Traorè. All.: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlić (dal 46’ Tressoldi), Ferrari, Pedersen; Thorstvedt (dal 89’ Ceide), Henrique; Berardi (dal 70’ Castillejo), Bajrami (dal 65’ Volpato), Laurienté (dal 89’ Mulattieri); Pinamonti. A disp.: Cragno, Pegolo; Missori, Viti; Lipani; Álvarez. All.: Dionisi.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Ammoniti: 88’ Castillejo.

Recupero: 1' 1T, 4’ 2T.