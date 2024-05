Serafini: "Il tifoso del Milan vuole una guida sicura e Lopetegui non lo era"

In merito al futuro del prossimo tecnico del Milan, è intervenuto così il giornalista Luca Serafini. Ecco ciò che ha detto sul canale youtube di Carlo Pellegatti:

"Quale allenatore? Non ho delle preferenze concrete, certo mi piacerebbe Conte e Thiago Motta è un profilo interessante, ma in questo momento non esiste un nome preciso. Il nuovo tecnico dovrà arrivare inglobato e allineato al pensiero della società, sostenuto dal progetto e difeso come capitò a Pioli nel 2020 nella vicenda con Rangnick. Lì la società fu molto intelligente a fare un passo indietro e dare fiducia a Pioli e squadra, che fecero molto bene. Oggi la scelta del nuovo allenatore dev'essere gradita da tutti, anche dal pubblico, che non ha voluto Lopetegui per il suo percorso caratteriale un po' contraddittorio. Il tifoso vuole una guida sicura".