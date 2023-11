Serafini: "Il turnover non è la soluzione al problema degli infortuni. Quando il Milan ha avuto al rosa al completo..."

vedi letture

Luca Serafini, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha commentato così il problema degli infortuni al Milan: "Non credo che la soluzione dei troppi infortuni sia il turnover. Sarà un problema di campi, di preparazione, di prevenzione, di riabilitazione? Non lo so, ma credo che siano questi i capisaldi dell'integrità dei giocatori. Il turnover si è sempre fatto, e poi al Milan si infortuna anche chi non gioca, come Jovic mentre si riscaldava o Loftus-Cheek nell'allenamento prima di Lecce. Parlo senza essere uno scenziato di questa materia, ma il problema degli infortuni c'è e va risolto.

Tra l'altro se non hai i ricambi il turnover non puoi comunque farlo. Quando ha la rosa al completo il Milan vince le prime sette partite su otto. Se poi invece ti presenti ad altre partite con cinque o sei infortunati e durante le gare, come a Napoli o Lecce, ne perdi altri due devi smontare la squadra. Il Milan deve trovare continuità e fare un filotto in campionato".