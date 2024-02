Serafini: "Il turnover non ha pagato, questa squadra subisce troppi gol"

Brutta serata per il Milan, che nonostante un tentativo di rimonta guidato da Giroud e Pulisic, perde 4-2 contro il Monza crollando anche nel finale, in inferiorità numerica, sotto i colpi di Bondo e Colombo. Si allontana sempre più la vetta, e si avvicina l'Atalanta, adesso distante 7 punti e con una gara in meno. Della gara ha parlato così il giornalista e l'opinionista sportivo, Luca Serafini.

Le sue parole a MilanTV: "Purtroppo serata fortemente negativa, il turnover alla fine non ha pagato, la squadra ha poi saputo reagire bene ma alla fine è stato giusto così. Questa squadra subisce troppi gol, non va bene, in Serie A non puoi concedere così troppo".